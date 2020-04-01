شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": منتحلو الصفة ينشطون وقت الأزمات ويجب ملاحقتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن منتحلى صفة الصحفى أو الإعلامى ينشطون وقت الأزمات و يستغلون هذه الأحداث لتحقيق مكاسب و أرباح.

وأضاف حماد الرمحى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن منتحلى الصفة يروجون الشائعات التى تهدد الأمن القومى للبلاد لأنهم بلا مسئولية مهنية أو أخلاقية أو قانونية، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من منتحلي الصفة يقومون بنشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا لابتزاز مسؤلي الصحة وبالأخص في المحافظات.

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يذكر أن نقابتى الصحفيين والإعلاميين تعملان على محاربة الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلى الصفة اللذان يمثلان خطراً داهماً على الصحفيين بشكل خاص ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، كما أنها تمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، وذلك لما يقومان به من نصب على المواطنين وخداع المسئولين والمواطنين واستفزاز البعض بمدوناتهم ومواقعهم المخالفة للقانون وغير الحاصلة على تصاريح، والتى تخالف المادة 77 من الدستور على أن مصر لها نقابة صحفيين واحدة هى التى تمنح تراخيص العمل بالصحافة، وهى المسئولة عن حرية الرأى والتعبير فى مصر، والمعنية بحماية أعضائها ورعاية مصالحهم.

نقابة الصحفيين انتهت من مخاطبة الوزراء والمحافظين بشأن عدم التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلي المهنة، مهيبة بالمواطنين وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع الكيانات الوهمية أو حاملى بطاقاتها، والإبلاغ عن أى كيانات وهمية موجودة فى المحافظات أو منتحل صفة الصحفى حتى تقوم النقابة بالإبلاغ عنهم بشكل مباشر للنائب العام، وخصصت أرقام 25777784 و 25741555 داخلى 2500 للإبلاغ عن الكيانات الوهمية ومنتحلى صفة الصحفى، كما شكلت نقابة الإعلاميين مرصد إعلامى لرصد كل منتحلى الصفة و الكيانات الوهمية لملاحقاتها قضائيا.