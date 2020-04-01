شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 837 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا 837 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، أمس، إلا أن انتشار الوباء يواصل التراجع.

وأفادت النشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية الإيطالية أن حصيلة حالات الوفاة في إيطاليا ارتفعت إلى 12428، وهي أعلى حصيلة في العالم.

ووصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات، ومن بينها حالات الشفاء والوفاة، إلى 105792، وهي زيادة بنسبة 4 بالمائة عن أول أمس الاثنين.