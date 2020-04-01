شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 837 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت النشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية الإيطالية أن حصيلة حالات الوفاة في إيطاليا ارتفعت إلى 12428، وهي أعلى حصيلة في العالم.
ووصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات، ومن بينها حالات الشفاء والوفاة، إلى 105792، وهي زيادة بنسبة 4 بالمائة عن أول أمس الاثنين.
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