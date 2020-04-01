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إيطاليا تسجل 837 وفاة جديدة بكورونا

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سجلت إيطاليا 837 حالة وفاة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد19-)، أمس، إلا أن انتشار الوباء يواصل التراجع.

وأفادت النشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية الإيطالية أن حصيلة حالات الوفاة في إيطاليا ارتفعت إلى 12428، وهي أعلى حصيلة في العالم.

ووصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات، ومن بينها حالات الشفاء والوفاة، إلى 105792، وهي زيادة بنسبة 4 بالمائة عن أول أمس الاثنين.

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