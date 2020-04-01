شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس الكونغو السابق إثر إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

توفي الرئيس السابق لجمهورية الكونغو جاك يواكيم يومبي أوبانغو، أمس، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك إثر تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 81 عاما. ونقلت وكالة أنباء الكونغو، تأكيد نجله جاك يومبي أوبانغو أن والده توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. يُذكر أن جاك يواكيم تولى الحكم في الكونغو بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نغوابي، في الفترة من 1977 حتى 1979.

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