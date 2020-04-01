شكرا لقرائتكم خبر عن 27 إصابة «كورونا» بدار للمشردين في لاتفيا والان نبدء بالتفاصيل

اكتشفت السلطات فى لاتفيا بؤرة محدودة لتفشى فيروس كورونا المستجد في ريجا، عاصمة البلاد ، وتمثلت تلك البؤرة فى دار لإيواء المشردين.

وقالت وزيرة الصحة إيلزه فينكيله، أمس الثلاثاء إنه تم تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة في الدار التي تديرها مؤسسة دينية، حيث أصيب بالفيروس نزلاء وموظفون.

وخضعت الدار بأكملها للحجر الصحي لمدة 14 يوما، وتتابعها إدارة المدينة. ولم تتضح بعد وسيلة انتقال الفيروس إلى المبنى.

ويوجد حوالي 100 شخص في الحجر الصحي بالدار ويتلقون الرعاية الطبية، وفقا لمجلس مدينة ريجا.

يذكر أن لاتفيا سجلت 398 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد- .19