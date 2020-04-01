شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: الأسبوعان المقبلان «مؤلمان للغاية» والان نبدء بالتفاصيل

تنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بأن يكون الأسبوعين المقبلين "مؤلمين للغاية" في الوقت الذي تكافح فيه بلاده تفشي فيروس كورونا وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "إنه طاعون"، مضيفا أنه "سيكون هناك بعض الضوء في نهاية النفق". وأضاف: "الزيادة آتية، وتأتي بقوة كبيرة".

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