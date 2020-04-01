شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم خدام يغمض عينيه للمرة الأخيرة في باريس والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر سوري يعيش في المنفى ومقرب من عبدالحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق، لـ «رويترز»: إن خدام توفي أمس الثلاثاء، في فرنسا عن عمر 88 عاما.

وكان خدام قد أصبح معارضا بارزا لنظام بشار الأسد، بعد هروبه إلى باريس في العام 2005.

وأضاف صلاح عياش أن خدام توفي الساعة الخامسة صباحا عقب إصابته بأزمة قلبية.

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وعمل خدام لمدة 30 سنة في الدولة السورية في عهد حافظ الأسد وابنه بشار الذي أصبح رئيسا عام 2000. وقد ظل خدام، المولود في مدينة بانياس الساحلية عام 1932 من أسرة سنية، من القلائل الذين ظلوا محل ثقة حافظ الأسد، منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 1970 ضد رفاقه في حزب البعث الحاكم في سوريا منذ عام 1963.

كان خدام محافظا لمدينة القنيطرة خلال حرب يونيو 1967 بين العرب وإسرائيل، وهو الذي أعلن في بيان عبر إذاعة دمشق سقوط المدينة تحت الاحتلال الإسرائيلي. عينه الأسد الأب في منصب وزير الخارجية مع وصوله إلى السلطة عام 1970 وظل في هذا المنصب حتى عام 1984 إذ عينه الأسد في منصب نائب رئيس الجمهورية بينما أسندت الخارجية إلى فاروق الشرع. كان خدام مهندس السياسة السورية في لبنان منذ دخول القوات السورية إلى لبنان عام 1976 وهذا الملف هو الذي فجر الخلاف بينه وبين الأسد الابن.

وكان خدام يتمتع بعلاقات جيدة مع رئيس وزراء لبنان الراحل، رفيق الحريري.