شكرا لقرائتكم خبر عن التقشف وسياسات الهجرة أهم عوامل انهيار إيطاليا أمام «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد موقع «أوراسيا ريفيو» أن التفشي الكبير لفيروس كورونا في إيطاليا كشف عن عجز وقصور سياسات للبلاد.

وبحسب مقال لـ «كون هالينان»، فإن إجراءات التقشف والسياسات المعادية للمهاجرين تركت البلاد في وضع مكشوف.

ومضى يقول «تمتلك إيطاليا رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ومن حيث الرعاية الصحية، فهي بالتأكيد في مكان أفضل للفرد من الولايات المتحدة. فلدى إيطاليا كثير من أسرة المستشفيات والأطباء والكثير من أجهزة التنفس. كما يتمتع الإيطاليون بمتوسط عمر أطول من الأمريكيين، ناهيك عن البريطانيين والفرنسيين والألمان والسويديين والفنلنديين. لكن كان للفيروس تأثير مميت بشكل خاص على شمال إيطاليا، أغنى منطقة في البلاد».

العداء للمهاجرين

وتابع يقول «هناك عدد من الأسباب التي أثرت على إيطاليا بشدة، لكن أحد الأسباب الرئيسية يتحملها وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني الذي يتسم بكراهية الأجانب، ويتحملها كذلك حلفاؤه في اليمين الإيطالي، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني».

وأردف «إيطاليا لديها أكبر عدد من السكان في أوروبا وأعرق الشعوب في العالم. لم يكن من قبيل الصدفة أن الأحزاب اليمينية استهدفت المهاجرين منذ فترة طويلة، على الرغم من أن عدد المهاجرين لا يزيد كثيرا عن 600 ألف وليس كبيرا بالمعايير الدولية».

ومضى يقول «في الانتخابات الإيطالية الأخيرة، قام حزب الرابطة وحليفه حزب الخمس نجوم ببناء حملاتهما التي عمادها مقاومة الهجرة».

وأشار الكاتب إلى أن سياسة مقاومة الهجرة لعبت دورا كبيرا في شيخوخة السكان، خاصة أنه يوجد في إيطاليا واحدة من أدنى معدلات المواليد في العالم، ولا يسبقها سوى اليابان فقط.

وتابع «بحسب وزيرة الصحة الإيطالية السابقة بياتريس لورينزين، فإن الآثار الديمغرافية لهذا تخلق صورة لبلد محتضر، مع وضع المصابين بأمراض مزمنة في الاعتبار».

نقاط الضعف

وأردف يقول «وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن النسبة المثالية لاستبدال المواليد والوفيات في البلدان المتقدمة هي 2.1، لكن هذه النسبة في إيطاليا تبلغ 1.32، وهو ما يعني ليس زيادة في عدد كبار السن، ولكن أيضا عددا أقل من الأشخاص الذين هم في سن العمل ودافعي الضرائب التي تمول البنية التحتية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية».

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وأضاف «لكن عندما يتفشى وباء كفيروس كورونا، فإن ذلك يكشف عن نقاط الضعف الكامنة في النظام».

واشار إلى التركيبة السكانية التي يبلغ فيها عدد السكان فوق 40 عاما حوالي 60%، منهم 23% فوق 65 عاما، مما يجعل الفيروس قاتلا للغاية.

ومضى يقول «عندما ضرب الانهيار الاقتصادي أوروبا في عام 2008، استجاب الاتحاد الأوروبي بوضع تدابير تقشف مؤلمة استهدفت جوانب مثل الرعاية الصحية. على مدى السنوات العشر الماضية، خصصت إيطاليا حوالي 37 مليار يورو من نظامها الصحي. البنية التحتية التي كان من الممكن أن تتعامل مع أزمة صحية مثل كورونا تم تجويفها، لدرجة أنه عندما تفشى المرض، لم يكن هناك ببساطة ما يكفي من القوات أو الموارد لمقاومته».

وتابع يقول «الولايات المتحدة في وضع مشابه للغاية، ولكن لأسباب مختلفة إلى حد ما».

ونقل عن لوري غاريت، الكاتبة الطبية الحائزة على جائزة بوليتزر، قولها «أعاقت الرعاية المدارة قدرة النظام الصحي الأمريكي على الاستجابة للأزمة. ما حدث مع الرعاية المدارة هو أن المستشفيات تخلصت من الأسرة الزائدة والأفراد الفائضين. لذا، وبعيدا عن الاستعداد للتعامل مع زيادة القدرة، فنحن في الواقع نعاني نقصا في الموظفين ولدينا نقص كبير في الممرضات في جميع أنحاء البلاد».

وأشار إلى أن الرعاية المدارة تسببت في زيادة العبء على الممرضات دون تعويضات مقابلة، ما شكل خطرا رئيسيا على مهنة التمريض.

سياسات يمينية

وأردف يقول «كانت القضايا في انتخابات إيطاليا لعام 2018 واضحة للغاية: النمو البطيء، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، ونظام التعليم الذي يعاني نقص الموارد، والبنية التحتية المتدهورة، حيث كانت روما تغرق حرفياً في القمامة».

وتابع «لكن بدلاً من استراتيجية التقشف الفاشلة للاتحاد الأوروبي، أصبح موضوع الانتخابات الرئيسي هو الهجرة، وهو موضوع لا علاقة له بالأزمة الاقتصادية الإيطالية أو القطاع المصرفي المضطرب أو الديون الوطنية المرهقة».

وأردف بقوله «كانت النتيجة متوقعة: وصل حزبا الخمس نجوم والرابطة إلى السلطة. تولى سالفيني منصب وزير الداخلية وفرض بالفعل حصارا بحريا، في انتهاك للقانون الدولي وقانون البحار لعام 1982».

واضاف «كما توقفت إصلاحات البنية التحتية والاستثمارات في الرعاية الصحية التي تشتد الحاجة إليها. وعندما تفشى الفيروس كانت إيطاليا غير مستعدة. ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لبقية أوروبا، حيث أضعفت سياسات التقشف أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء القارة».