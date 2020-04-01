شكرا لقرائتكم خبر عن تمرد في صفوف «مرتزقة أردوغان» بليبيا والان نبدء بالتفاصيل

وقع الرئيس التركي أردوغان في مأزق كبير، إثر التمرد في صفوف المرتزقة الذين دفع بهم للحرب في ليبيا، من أجل دعم ميليشيات حكومة فايز السراج التي تختطف العاصمة طرابلس، حيث طالب عدد كبير من المرتزقة بالعودة إلى بلادهم، بعد التأخر في الحصول على رواتبهم، فضلا عن مقتل عدد كبير من زملائهم بعد الضربات الموجعة التي وجهها الجيش الليبي للميليشيات، إضافة إلى وفاة آخرين إثر إصابتهم بوباء « كورونا » ودفنهم بمقابر جماعية بينما يتم إعادة جثث الجنود الأتراك سرا إلى أنقرة.

تذمر المرتزقة

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف عن تذمر المرتزقة السوريين لعدم وفاء الرئيس التركي بوعوده التي كان أهمها منح كل منهم نحو 2000 دولار في الشهر في مقابل الانخراط في صفوف الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يخوض معركة شرسة لاستعادة سيطرته على العاصمة. وقال عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الوطني الليبي، إن المرتزقة السوريين في حالة نفسية سيئة نتيجة الهزائم المتتالية والضربات الموجعة التي تتلقاها ميليشيات الوفاق وعدم إيفاء تركيا بوعودها لهم، حيث يعيشون أوضاعا مزرية، موضحا أنهم لم يكونوا على دراية كافية بقوة وحدات الجيش.

تدمير أسلحة

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وكشف المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا، أن الجيش الليبي دمر مخزن ذخيرة نوعية في محور عين زارة، مشددا على أن القوات المسلحة الليبية ترصد بدقة مخازن الذخيرة والأسلحة التركية التي أرسلتها أنقرة مؤخرا لدعم ميليشيات الوفاق في طرابلس.

يأتي هذا فيما أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة «من دون طيار» جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح بيان لشعبة الإعلام الحربي، أن منصات الدفاع الجوي في القوات المسلحة الليبية استهدفت طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار معيتيقة، ليتم إسقاطها في جنوب طرابلس.