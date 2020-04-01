شكرا لقرائتكم خبر عن غانتس ونتنياهو أعداء في الانتخابات وحلفاء بالحكومة والان نبدء بالتفاصيل

قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إن الصفقة التي أبرمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم المعارضة بيني غانتس، التي تسمح له بالاستمرار في منصبه 18 شهرا أخرى، تؤكد إتقانه التام للسياسة الإسرائيلية.

وبحسب تحليل لـ «جوشوا متنيك»، تمكن نتنياهو عبر القيام بذلك من إحداث انقسام في حزب «أزرق أبيض» المنافس، مما أدى إلى إضعاف القوة السياسية الوحيدة التي شكلت تحديا لقيادته.

وأشار إلى أن سحب غانتس دعمه لمناورة برلمانية معقدة كانت تستهدف إطاحة نتنياهو من السلطة، ووافق بدلاً من ذلك على تزويد نتنياهو بهامش لأغلبية قوية، استعصى عليه الحصول عليها في 3 دورات انتخابية خلال العام الماضي.

ونقل عن يوآف كراكوفسكي، المعلق السياسي في إذاعة إسرائيل العامة، قوله «لقد أثبت نتنياهو مرارا وتكرارا أنه الشخص الذي يعرف كيف يلعب اللعبة وهزيمة جميع منافسيه».

ومضى الكاتب يقول «بموجب الاتفاق، سيستمر نتنياهو في تولي منصب رئيس الوزراء حتى أواخر العام المقبل، ثم يتنازل عن منصبه إلى غانتس، الذي سيخدم أيضًا لمدة 18 شهرا. ولم يتضح على الفور الضمانات التي تلقاها غانتس فيما يتعلق بتناوب السلطة أو كيفية فرضها».

وأردف «قال غانتس إنه وافق على الانضمام إلى حكومة بقيادة نتنياهو، بعد أن وعد الناخبين بأنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف، بسبب الصحة العامة والأزمات الاقتصادية الناتجة عن تفشي الفيروس التاجي. ويواجه نتنياهو المحاكمة بتهمة الفساد، التي قال غانتس في وقت سابق إنها تجعله غير مؤهل للحكم».

Advertisements

وتابع «قال غانتس بعد ظهور أنباء عن الصفقة: في هذه الساعة لا يحق لأحد أن يقف مكتوف الأيدي. يجب على الجميع وضع إسرائيل قبل كل شيء آخر».

ومضى الكاتب يقول «تعرض نتنياهو، الذي يتزعم حزب الليكود اليميني، لانتقادات حادة بسبب تعامله مع تفشي المرض والسماح بتدهور نظام الصحة العامة في إسرائيل لسنوات. لكنه استخدم الأزمة لصالحه. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر بإغلاق معظم المحاكم، وهو القرار الذي أخر بدء محاكمته من مارس إلى مايو».

وأضاف «كما واجه غانتس انتقادات شديدة لقبوله الصفقة. فهو قبل شهر وصف نتنياهو بأنه مستبد خطير ونسخة إسرائيلية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ورفض أكثر من نصف أعضاء حزبه الأزرق والأبيض، الانضمام إلى حكومة بقيادة نتنياهو وسيظلون في المعارضة».

ونقل الكاتب عن الصحفي تال شاليف، قوله «على الرغم من أن الانتخابات انتهت بالتعادل مرة أخرى، حيث لم يكن هناك أي إمكانية لتشكيل حكومة، إلا أن غانتس رفع راية بيضاء وأعطى نتنياهو فوزًا ثلاثيًا».

ومضى يقول «نجح نتنياهو، جزئيا، بفضل الفجوة الكبيرة في الخبرة السياسية بينه وبين غانتس، رئيس الأركان السابق الذي دخل السياسة قبل 18 شهرا فقط وهو في سن السبعين. ظل نتنياهو في السياسة لأكثر من 3 عقود، وأظهر قوة تحمل رائعة خلال الحملات الانتخابية، مقارنة بغانتس».

وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة الذي عمل بشكل وثيق مع نتنياهو، مايكل أورين، قوله «من السابق لأوانه دائما تأبين بنيامين نتنياهو. لقد استمعت إلى ما يقوله المحللون السياسيون لسنوات من أن هذا هو العام الأخير لنتنياهو. إنه سياسي بارز».