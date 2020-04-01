شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تواجه «كورونا» بإجراءات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الإسبانية عن إجراءات جديدة لمساعدة المواطنين مع قيامها بفرض حظر تجول مشدد ومثير للجدل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وتأتي هذه الإجراءات مع ارتفاع حصيلة الوفيات في إسبانيا إلى رقم قياسي أمس الاثنين إلى اليوم الثلاثاء.

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا اليوم تسجيل 849 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 8189 حالة. كما سجلت إسبانيا 2500 حالة شفاء لمرضى ليرتفع عدد إجمالي حالات الشفاء إلى 20 ألف حالة.

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وقد اتخذت الحكومة اليسارية في إسبانيا حزمة من الإجراءات لتخفيف التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية بابلو اجليسياس اليوم الثلاثاء، إنه من غير المسموح لشركات الكهرباء والمياه بقطع الخدمة عن العملاء الذين لم يسددوا قيمة الاستهلاك خلال حالة الطوارئ، التي تم الإعلان عنها حتى 11 أبريل المقبل.

وتشمل التدابير الـ50 المؤقتة قروضًا صغيرة للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض ومساعدة مالية للعاملين المستقلين وغير الدائمين وعمال المنازل. وسيحصل جميع المواطنين الفقراء الذين يفقدون وظائفهم ولا يحق لهم الحصول على إعانات البطالة على مساعدة شهرية بقيمة 440 يورو (483 دولارًا)