- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: تحدثت مع الرئيس الروسي وولي العهد السعودي بشأن أسعار النفط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى مناقشات مثمرة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلادمير بوتين، بشأن أسعار النفط وجهود مكافحة فيروس كورونا.
وأضاف ترامب أنه قد ينضم للمحادثات بين الطرفين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف ترامب، أن روسيا والممكلة العربية السعودية تخططان للاجتماع، وأنه قد ينضم للمحادثات بين الطرفين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وتابع الرئيس الأمريكي، "نخطط جميعا للعمل معًا لتقييم ما يمكننا القيام به. لأنكم لا تريدون أن تفقدوا صناعة النفط. ففي هذا القطاع آلاف وآلاف من الوظائف".
وأشار ترامب إلى أن تراجع أسعار النفط، تساعد من جهة شركات الطيران الأمريكية، ومن ناحية أخرى، تضر بصناعة النفط الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: تحدثت مع الرئيس الروسي وولي العهد السعودي بشأن أسعار النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.