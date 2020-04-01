ترامب: الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين عصيبين للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستمر بأسبوعين عصيبين للغاية، مشيرا إلى أ‎نه على كل أمريكي أن يستعد لهذه الأيام.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات تفشي فيروس كورونا: "سنمر بأسبوعين عصيبين ونريد من كل أمريكي أن يستعد لهذه الأيام، وسنرى الضوء في نهاية النفق".

Advertisements

وأضاف ترامب: "يتعين علينا الاحتفاظ بـ10000 من أجهزة تنفس الاصطناعي للتعامل مع الزيادة المتوقعة لحالات الإصابة".

وتابع الرئيس الأمريكي: " أن وزارة الخزانة الأمريكية ستساعد الشركات الصغيرة شريطة دفعها رواتب موظفيها".

كان ترامب وقع على تأجيل فرض التعريفات الجمركية للدول الأكثر رعاية لمدة ثلاثة أشهر، ولا تنطبق الخطة على التعريفات الجمركية على السلع الصينية والأوروبية الخاضعة للتعريفات الواردة في القسم 301 أو على الصلب والألمنيوم الخاضعة للتعريفات الواردة في القسم 232.

انتشر الفيروس حتى الآن في 202 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.