كورونا.. لاعب إسباني يقدم المساعدة عبر العمل في صيدلية – صور

قرر اللاعب الإسباني، أنطونيو رودريغيز دوفالي، العمل مؤقتا في صيدلية، كمجهود منه في ظل الظروف، التي تعيشها بلاده، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويحترف اللاعب الملقب بـ”توني” في فريق نافي التايلندي، وقد استغل نهاية الدوري هناك، ليقرر المساعدة عبر العمل داخل صيدلية، مملوكة لعائلته، وتقع في إقليم غاليسيا الإسباني.

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وكان اللاعب الإسباني قد درس الطب موازاة مع احترافه كرة القدم، ما يجعل العمل داخل صيدلية مناسب له.

ولعب توني في فريق سيلتا فيغو، في الفترة بين العامين 2009 و2014. كما أمضى فترة تكوين في بداياته بأكاديمية برشلونة.