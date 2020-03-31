ماذا قال ميسي عن محمد صلاح؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، أعرب عن رأيه في أداء العديد من لاعبي ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الجاري.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية "فان دايك خصم قوي للغاية، وأحد من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف "أليسون هادئ للغاية. يظهر وكأن لديه وقت أكبر من معظم حراس المرمى".

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وتابع البرغوث "تألق صلاح وتسجيله للأهداف؟.. لقد كان رائعًا مع ليفربول. أحب أسلوب لعبه".

وواصل النجم الأرجنتيني "ماني مثل لاعب خط الوسط، وقد يكون جناحًا أو مهاجمًا. إنه في كل مكان".

وأشاد ميسي بالقدرات الهجومية لترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول الأيمن، مشيرًا إلى أن لديه مستقبل جيد.