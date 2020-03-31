نصائح للأزواج في ظل العزل الصحي.. حافظوا على علاقة سليمة

وأوردت صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية، قواعد يجب اتباعها للحفاظ على علاقة زوجية سليمة في ظل العزل الصحي: الاتفاق على مسؤوليات الأسرة

يساهم الاتفاق على مسؤوليات الأسرة أثناء فترة العزل الصحي في تقليل الصراع مع الشريك حول الواجبات والحقوق، ويعد احترام قرارات شريكك وأدائه والثقة بها مفتاح تعزيز العلاقة به. اعقد اجتماعاً عائلياً لمناقشة احتياجات ومسؤوليات الجميع.

ترك مخاوف العمل جانباً

العمل من المنزل يعني عدم وجود حدود بين العمل والمنزل. تجنب التفكير بأي شيء يتعلق بالعمل أثناء قضاء وقتك مع شريك حياتك. حاول تهدئة أعصابك ورحب بشريكك بابتسامة بعد انتهاء العمل كما لو أنك لم تره طوال اليوم. العمل من المنزل يعني عدم وجود حدود بين العمل والمنزل. تجنب التفكير بأي شيء يتعلق بالعمل أثناء قضاء وقتك مع شريك حياتك. حاول تهدئة أعصابك ورحب بشريكك بابتسامة بعد انتهاء العمل كما لو أنك لم تره طوال اليوم. المشاركة في أعمال المنزل

تعد المشاركة في أعمال المنزل وسيلة مفيدة لتوطيد العلاقة مع شريك حياتك، ومساعدته على إنجاز المهام اليومية بشكل أسرع، وبالتالي توفير وقت إضافي له لقضائه برفقتك بعد الانتهاء من العمل.

Advertisements