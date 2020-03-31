شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل ثاني حالة وفاة بكورونا في قطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، والذي تفشى في العالم وتسبب بوفاة الالاف .

Advertisements وكشفت الوزارة اليوم الثلاثاء، عن 88 إصابة جديدة بالفايروس. وأوضحت وزراة الصحة القطرية أن حالة الوفاة التي تم تسجيلها اليوم تعود إلى مقيم يبلغ من العمر 58 عاما، كان يعاني من أمراض مزمنة.

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