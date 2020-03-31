شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار أنبوب لتصدير غاز من إيران إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 أعلن مسؤول محلي إيراني أن انفجاراً وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في أنبوب لتصدير الغاز الإيراني إلى تركيا. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن مدير عام دائرة الغاز بمدينة ماكو في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غرب البلاد رسول نوري نسب، أن "أنبوب تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا تعرض اليوم إلى انفجار داخل الأراضي التركية بالقرب من معبر بارزكان في ماكو، الحدودي البري مع تركيا". ولم تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار أنبوب لتصدير غاز من إيران إلى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.