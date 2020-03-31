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الصحة العالمية للأوروبيين: استعدوا للأسوأ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

طالبت منظمة الصحة العالمية دول أوروبا بأن تستعد للأسوأ، رغم وجود علامات على بعض الاستقرار في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوروبا، بعدما سجلت إيطاليا أكثر الدول تضررا في المنطقة، أقل عدد من الحالات الجديدة خلال أسبوعين تقريبا.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية القول إن «أملنا القوي» هو أن تقترب إيطاليا وإسبانيا من ذروة تفشي المرض، وأن تؤتي إجراءات الحظر والإغلاق الأوروبية التي بدأت قبل أسابيع ثمارها، وأضاف أن الحالات الجديدة تعكس الآن التعرض للمرض قبل نحو أسبوعين.

وقال المسؤول الأممي «بالطريقة نفسها عندما يقال لنا إننا ننظر إلى المجرات من خلال تلسكوب نشهد الحياة من خلاله قبل مليار سنة، فإننا نرى حقيقة كانت موجودة من قبل».

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات تقترب من 800 ألف حتى صباح أمس.

وكشفت منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصاءات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 785 ألفا حتى السادسة بتوقيت جرينتش أمس، وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 166 ألفا، وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى نحو 38 ألف حالة.

إسبانيا

94 ألف إصابة و8189 وفاة

الصين

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81,518 إصابة و3305 وفيات

ألمانيا

63 ألف إصابة، و565 وفاة

فرنسا

45 ألف مصاب، و3000 وفاة

الولايات المتحدة الأمريكية

164 ألف إصابة، 3170 وفاة

إيطاليا

102 ألف إصابة ، 11,591وفاة