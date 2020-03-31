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ترمب: مليون شخص خضعوا للكشف في أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن أكثر من مليون شخص خضعوا حتى الآن لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض «لقد حققنا إنجازا تاريخيا في حربنا ضد فيروس كورونا، أكثر من مليون أمريكي خضعوا للاختبار، أكثر من أي دولة أخرى حتى الآن».

وقال وزير الصحة أليكس عازار إنه يتم إجراء نحو 100 ألف اختبار يوميا في الولايات المتحدة، التي بها أكثر حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بنحو 160 ألفا.

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وتعرضت إدارة ترمب لانتقادات بسبب بطء توفير الاختبارات، ولا يزال حكام الولايات يشكون من نقص القدرة على القيام بتلك الاختبارات.

وكان ترمب تعرض لانتقادات جديدة بعدما ذكر أن عدد سكان العاصمة الكورية الجنوبية سول يبلغ 38 مليون شخص، رغم أن هذا العدد يمثل تقريبا أربعة أضعاف الرقم الحقيقي.

وبسؤاله عن سبب عدم قيام الولايات المتحدة بإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لكل شخص مثل دول أخرى ككوريا الجنوبية، تهرب ترمب عن الإجابة بشكل مباشر على السؤال.

وقال خلال إيجاز صحفي في البيت الأبيض «أنا أعرف كوريا الجنوبية أفضل من أي شخص .. هل تعرفون كم شخصا يعيش في سول 38 مليون نسمة».

يذكر أن عدد سكان سول يصل إلى نحو 10 ملايين شخص، بينما يبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية ككل 4ر51 مليون نسمة، حسب إحصاءات رسمية.