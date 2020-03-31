بوتين يخضع لفحوصات كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - موسكو

يخضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفحص كورونا المستجد، في أعقاب إصابة رئيس منشأة للعلاج من فيروس كورونا في مستشفى كوموناركا في العاصمة الروسية موسكو دينس بروتسينكو، بفيروس كورونا المستجد أمس.

وكان بروتسينكو التقى بالرئيس الروسي فلادمير بوتين في المنشأة الأسبوع الماضي، لمناقشة كيفية التعامل مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين إن الرئيس يخضع لفحص فيروس كورونا بصورة دورية، وهو بصحة جيدة.