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الميليشيات تعترف بسقوط 7 من قادتها.. وعملية التفاف ناجحة تعيد تلة السفينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن

أقرت جماعة الحوثي بمصرع 7 من عناصرها، بينهم قادة عسكريون في مواجهات مع قوات الحكومة الشرعية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن الاشتباكات أدت إلى مقتل العقيد محمد عشيش، والرائد محمد العياني، والجنود ماجد كيدمة، وعبدالكريم العثماني وعبدالحميد الغذيفي، وعبدالسلام الضبيبي، وعماد الجرموزي من أبناء محافظة ذمار .

وذكرت مصادر إعلامية أن جماعة الحوثي شيعت زوج شقيقة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، المدعو ماجد صالح علي المؤيد الذي لقى مصرعه بجبهة صرواح.

تدمير مواقع القناصة الحوثيين

إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش الوطني مسنودة بمدفعية التحالف العربي عملية التفاف نوعية على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثي. وأكد قائد لواء (حرب1) العميد محمد الغنيمي أن وحدات من الجيش الوطني سيطرت على تلة السفينة في منطقة «عار» بمديرية الصفراء، بعد عملية التفاف على مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية.

وأشار إلى تدمير مواقع القناصة التي كانت تتمركز فيها في تبة المسطرة بعد عملية كمين محكمة قام بها أبطال اللواء في وادي عار، مما أسفر عن مصرع عدد من قناصة ميليشيات الحوثي وسبعة آخرين كانوا موجودين في المواقع لحظة هجوم الجيش الوطني، فيما لاذ البقية بالفرار .

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وفي الجوف كشف مصدر في الإعلام العسكري التابع للجيش الوطني عن خسارة ثقيلة منيت بها ميليشيات الحوثي على أسوار معسكر اللبنات في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

من جهة أخرى ضبطت الشرطة العسكرية في الساحل الغربي شحنة أسمدة مهربة إلى الحوثيين، تحوي مواد تدخل في صناعة المتفجرات. وتعد الشحنة الثانية المضبوطة في أقل من أسبوع.

وقال مصدر في الشرطة إن الشحنة تحمل كمية من الأسمدة المهربة في مزارع المخا، جنوب محافظة تعز، وأحيل المهرب إلى التحقيق ليأخذ القانون مجراه.

وكانت مجموعة من أفراد اللواء الحادي عشر عمالقة بالتعاون من أهالي منطقة الزهاري ضبطوا سيارتين تحملان شحنتين من السماد الذي يحوي مادة اليوريا التي تستخدم في صناعة المتفجرات. وفي العشرين من فبراير الماضي ضبطت قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر مركبا بحريا على متنه سماد اليوريا، كان يبحر باتجاه ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.

على صعيد متصل حذر فريق خبراء الأمم المتحدة من انتشار فيروس كورونا بين المحتجزين والسجناء في اليمن، وطالب باتخاذ إجراءات سريعة لإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين السياسيين من السجون المكتظة ومرافق الاحتجاز.

وأوضح «أن الوضع الهش للسجناء والمحتجزين يجعلهم أكثر عرضة لخطر كبير».

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