مجلس الوزراء السعودي أكد قدرة المملكة على التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها

قدر ​مجلس الوزراء السعودي​ تأكيد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال رئاسته القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة ​مجموعة العشرين​ التي عقدت بدعوة من المملكة لمناقشة سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة ​كورونا​.

وتطرق المجلس إلى ما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية من التزام المجموعة ببذل كل ما يمكن للتغلب على جائحة كورونا التي تتطلب توحيد الجهود والانطلاق بها وتطويرها، منوها "بما بادرت به المملكة من العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء جائحة كورونا وضمان سلامة الأفراد".

وأكد المجلس ان "قدرة السعودية على التعامل مع كورونا وتداعياتها والحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني، بما تبذله من إمكانات بشرية ومالية وصحية".