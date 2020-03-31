الكرملين: روسيا سترسل طائرة مساعدات لمكافحة كورونا إلى الولايات المتحدة

أكد الكرملين أن روسيا سترسل طائرة محملة بالمساعدات إلى أميركا، لمساعدتها في محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتاً إلى أن "إقلاعها متوقع اليوم الثلاثاء".
وفي وقت سابق، أشار الكرملين إلى أنه "بناء على اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، تواصل موسكو وواشنطن بحث التعاون العملي بين البلدين في مكافحة وباء فيروس كورونا".
كما أكد الكرملين أن "الرئيس بوتين، بحث مع نظيره ترامب تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد".
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