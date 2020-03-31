الكرملين: روسيا سترسل طائرة مساعدات لمكافحة كورونا إلى الولايات المتحدة

أكد ​الكرملين​ أن ​روسيا​ سترسل طائرة محملة بالمساعدات إلى ​أميركا​، لمساعدتها في محاربة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لافتاً إلى أن "إقلاعها متوقع اليوم الثلاثاء".

وفي وقت سابق، أشار الكرملين إلى أنه "بناء على اتفاق بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الأميركي ​دونالد ترامب​، تواصل موسكو وواشنطن بحث التعاون العملي بين البلدين في مكافحة وباء فيروس كورونا".

​كما أكد الكرملين أن "الرئيس بوتين​، بحث مع نظيره ترامب تعزيز التعاون بين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ في إطار مكافحة جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد".