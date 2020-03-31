القصر الأميري في موناكو اعلن شفاء الأمير ألبرت الثاني من إصابته بفيروس كورونا

أعلن القصر الأميري في ​موناكو​ في بيان له، شفاء الأمير ألبرت الثاني من إصابته ب​فيروس كورونا​، مشيرا الى ان "الفريق الطبي للأمير قرر إنهاء عزله الصحي، وأن الأمير تعافى بالكامل وهو بحالة جيدة وسينضم قريبا إلى عائلته، لكنه سيواصل التقيد بالإجراءات الاحترازية، وأنه سيكون على اتصال دائم بأعضاء الحكومة وأقرب معاونيه".

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