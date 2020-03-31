أشار وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، إلى أنه "أسباب الزيادة في أعداد الإصابات، كانت بالاعتماد على الفحص الوبائي الذاتي"، مشيرا إلى أن "الوزارة انتقلت إلى مرحلة المسح الوبائي الفعال بزيادة عدد المسحات والفحوصات المنفذة في بغداد والمحافظات، والذي تطلبته المرحلة الآنية عقب الزيادة في عدد الإصابات".
وشدد الجعفري، في بيان صادر عن وزارة الصحة، على "قيام الوزارة بالتوسع في نصب الأجهزة والمستلزمات المطلوبة لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الفيروس"، موضحاً أن "مسألة نصب الأجهزة تأتي استمرارا لسياسة وزارة الصحة والبيئة وخلية الأزمة الحكومية لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد".
كما لفت إلى أن "مجموع الإصابات في العراق بلغ 630، بينما بلغت الوفيات 46 حالة، وحالات الشفاء 152".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة العراقي: مجموع الإصابات في العراق بلغ 630 حالة و46 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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