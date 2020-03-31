وزير الصحة العراقي: مجموع الإصابات في العراق بلغ 630 حالة و46 حالة وفاة

أشار ​وزير الصحة​ ​العراق​ي جعفر علاوي، إلى أنه "أسباب الزيادة في أعداد الإصابات، كانت بالاعتماد على الفحص الوبائي الذاتي"، مشيرا إلى أن "الوزارة انتقلت إلى مرحلة المسح الوبائي الفعال بزيادة عدد المسحات والفحوصات المنفذة في ​بغداد​ والمحافظات، والذي تطلبته المرحلة الآنية عقب الزيادة في عدد الإصابات".

وشدد الجعفري، في بيان صادر عن ​وزارة الصحة​، على "قيام الوزارة بالتوسع في نصب الأجهزة والمستلزمات المطلوبة لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الفيروس"، موضحاً أن "مسألة نصب الأجهزة تأتي استمرارا لسياسة وزارة الصحة والبيئة وخلية ​الأزمة​ الحكومية لمكافحة انتشار وباء ​كورونا​ المستجد".

كما لفت إلى أن "مجموع الإصابات في العراق بلغ 630، بينما بلغت الوفيات 46 حالة، وحالات الشفاء 152".