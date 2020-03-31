السلطات الجزائرية تسجل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية، "ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ في البلاد إلى 716 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 132 حالة جديدة".

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى "تسجيل تسعة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 44 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، موضحةً أن "46 مصاباً غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء".

من الجدير ذكره أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية لحد الآن، وقد أعلنت السلطة إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة التي تضم 220 حالة، في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد.