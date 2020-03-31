أعلنت السلطات ​البحرين​ية، تعافي 21 شخصا كانوا مصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج. من جهته، أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بعلاج مجانى لـ 47 مريضاً بفيروس كورونا من الوافدين. بموازاة ذلك، أشاد مجلس الوزراء بالأمر الملكى للملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمساعدة الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، لما يمثله هذا الأمر من لفتة إنسانية نبيلة ورعاية من الملك للتخفيف من الأعباء المالية التى تواجهها هذه الأسر فى هذا الوضع الاستثنائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات البحرينية تعلن تعافي 21 حالة مصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.