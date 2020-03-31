نعمان شلق دان الاعتداءات الاسرائيلية على السيادة السورية

دان الأمين القطري ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في لبنان ​نعمان شلق​ "الإعتداءات الإسرائيلية على السيادة السورية في سماء حمص"، مطالباً "​الحكومة اللبنانية​ برفع شكوى أمام ​مجلس الأمن​ لوقف الإنتهاكات المتكررة للعدو الإسرائيلي على السيادة اللبنانية واستهداف ​الدولة السورية​ مباشرة من خلال الأجواء اللبنانية دون أي اعتبار لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها في هذا المجال".

وفي وقت سابق افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "غارات جوية اسرائيلية مستمرة بعنف من جهة لبنان تستهدف مواقع في ​ريف حمص​ حيث تتصدى الدفاعات الجوية السورية لها".

ولاحقاً، أفادت مصادر لبنانية، عبر "النشرة"، بأن الطائرات الإسرائيلية حلقت قبل ذلك فوق ساحل ووسط كسروان مروراً بالجرد وصولاً إلى منطقة البقاع، حيث لا تزال تنفذ الغارات في الداخل السوري حتى الآن، في حين تتولى الدفاع الجوية التصدي لها.