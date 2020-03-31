فرنجية: بحال عدم الإتفاق على التعيينات قبل الخميس لن نشارك بالجلسة وبحال التصويت عليها سنستقيل

أكد رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان ‏فرنجية، لـ"مستقبل ويب"، أنه اذا "لم يتم الاتفاق على ​التعيينات​ قبل جلسة الخميس وتمت ‏الموافقة على حصتنا منها، لن نشارك في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته".‏ وأوضح أنه "في هذه الحال لن نشارك في الجلسة ونستقيل من ​الحكومة​ في حال التصويت".

وكان فرنجية أعلن أنه متمسك بموقفه إزاء ‏التعيينات المنوي إقرارها الخميس المقبل، مضيفا :"مطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات أي يحق لنا باثنين، وقد رشّحنا أسماء تتمتع ‏بالكفاءة، أما اذا لم يتم اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة‎ ."‎

ولفت فرنجية الى انه "لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما ‏سيعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ‏ولا نزايد على أحد‎ ."‎

ورداً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس التيار "الوطني الحر " النائب ‏جبران باسيل، اشار فرنجية الى انه "لا طلب ولا أنا بشوفو‎".