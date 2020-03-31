المديرية العامة للاقتصاد والتجارة: السماح بإدخال المنتجات غير المخالفة للمبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل

أوضحت المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - مكتب ​مقاطعة اسرائيل​ أن "​مجلس الوزراء​ صدق بقراره رقم 54 تاريخ 12/10/2011 على توصية المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 513/2011/ظ تاريخ 27/9/2011، والتي تنص على ان وجود كتابات باللغة العبرية على بعض المنتجات تشير إلى طريقة الاستعمال أو المكونات أو الأسعار العالمية أو ما شابه ذلك ضمن لغات أخرى لا يشكل مخالفة للمبادئ العامة للمقاطعة، وانه في حال وجود كتابات باللغة العبرية تشير لوجود علاقات مع اسرائيل من حيث الانتاج أو الاستيراد أو الدعم أو التأييد فيتم التعامل مع الموضوع وفقاً للمخالفة التي تشير إليها تلك الكتابات".

ولفتت الى انه "يتم السماح بإدخال المنتجات غير المخالفة للمبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل، وذلك بعد إزالة الدلالات عنها بإشراف كل من إدارة ​الجمارك​ ومراقبين من ​مديرية حماية المستهلك​"، لافتة الى انه "بالنسبة لمعكرونة Barilla، فقد تم سابقاَ الكشف عليها من قبل إدارة الجمارك و​وزارة الاقتصاد والتجارة​ في المعابر الحدودية، حيث تم التأكد أنها من إنتاج الشركة التركية Barilla Gida A.S. غير المحظور التعامل ، إضافة إلى أن الدلالات العبرية الموجودة عليها تشير إلى مدة الطهي ومواصفات البضاعة، ومن هنا، اعتبرت هذه البضاعة غير مخالفة للمبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل، وتم الاشراف على ازالة الدلالات العبرية الموجودة عليها من قبل كل من إدارة الجمارك ومراقبين من مديرية حماية المستهلك".