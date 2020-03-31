مستشفى الحياة: لا صحة لوفاة شخص بفيروس كورونا لدينا

اعلنت ادارة ​مستشفى الحياة​ ان "لا صحة على الاطلاق للمعلومات المتداولة عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن وفاة شخص ب​فيروس كورونا​ لدينا، وان المستشفى ما زالت تستقبل المرضى كالمعتاد خلافا لما اشيع".

وكان التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في ​وزارة الصحة​ اللبنانية قد أفاد عن تسجيل 17 إصابات جديدة بفيروس كورونا​ حيث بلغ مجموع الإصابات منذ 21 شباط الماضي 463 إصابات ووصل عدد الوفيات إلى 12، أما الحالات المتعافية فقد بلغت 35 حالة، وعدد الحالات الحرجة فقد بلغ 8 حالات.