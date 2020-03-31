مستشفى الحياة: لا صحة لوفاة شخص بفيروس كورونا لدينا

اعلنت ادارة مستشفى الحياة ان "لا صحة على الاطلاق للمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة شخص بفيروس كورونا لدينا، وان المستشفى ما زالت تستقبل المرضى كالمعتاد خلافا لما اشيع".
وكان التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في وزارة الصحة اللبنانية قد أفاد عن تسجيل 17 إصابات جديدة بفيروس كورونا حيث بلغ مجموع الإصابات منذ 21 شباط الماضي 463 إصابات ووصل عدد الوفيات إلى 12، أما الحالات المتعافية فقد بلغت 35 حالة، وعدد الحالات الحرجة فقد بلغ 8 حالات.
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