علق رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان، على "القرار المبدئي للحكومة بتخصيص مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة محتاجة"، فقال: "من حيث المبدأ، استجابت الحكومة لمطلب المساعدة النقدية، ولكن، لذلك، أتوجه إلى جميع الزملاء السائقين انتظار موقف واضح من الاتحادات والنقابات خلال 48 ساعة، الرجاء من الجميع عدم التسرع".
وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد قد أعلنت أن مجلس الوزراء وافق على تقديم مساعدة مادية تبلغ 400 الف ليرة للأسر الاكثر حاجة توزّع عن طريق الجيش اللبناني، مؤكدة انه "تمت الموافقة على اقتراح اللجنة الوزارية فيما يخص عودة المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة على ان يصار إلى ادخال بعض التعديلات التفصيلية، ويبدأ تطبيق الخطة يوم الأحد في 5 نيسان".
كانت هذه تفاصيل خبر طليس تعليقا على قرار تخصيص 400 ألف لكل عائلة محتاجة: لينتظر السائقون موقفا من الاتحادات خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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