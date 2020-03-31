نقيب الصيادلة: إستعمال الكمامات بشكل الخاطئ يؤدي إلى فقدانها من الأسواق

أشار نقيب الصيادلة غسان الأمين، في حديث تلفزيوني، إلى أن إرتفاع سعر الكمامات يعود إلى عدم إستيرادها نظراً إلى أنها مفقودة في الكثير من الدول، كاشفاً أنه سعى مع وزارة الإقتصاد والتجارة إلى تسعير الكمامات لكنه أوضح أنه بالسعر الطبيعي لن تبقى كمامة في السوق اللبناني.
وأوضح الأمين أنه في موضوع الكمامات هناك سوق تهريب ومافيا وأشخاص يستغلون الوضع الراهن، مشدداً على ضرورة إرتداء الكمامات في الحالات المحددة، لافتاً إلى أن إستعمال الكمامات الخاطئ يؤدي إلى فقدانها من الأسواق.
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