عربيد شكر الحكومة على تبنيها رأي المجلس الاقتصادي الاجتماعي بتخصيص مساعدة مالية للمحتاجين

اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد انه عندما تتخذ القرارات بناء على عمل المؤسسات تتحقق الغاية المرجوة منها.
وفي تصريح لها، شكر عربيد "مجلس الوزراء على تبنيه رأي المجلس الاقتصادي الاجتماعي بتخصيص مساعدة مالية لكل عائلة محتاجة"، متمنيا "المزيد من التعاون في هذه المرحلة الحساسة فالمجلس يزخر بالأفكار والطروحات المتأتية من معاناة الناس".
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن مجلس الوزراء وافق على تقديم مساعدة مادية تبلغ 400 الف ليرة للأسر الاكثر حاجة توزّع عن طريق الجيش اللبناني، مؤكدة انه "تمت الموافقة على اقتراح اللجنة الوزارية فيما يخص عودة المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة على ان يصار إلى ادخال بعض التعديلات التفصيلية، ويبدأ تطبيق الخطة يوم الأحد في 5 نيسان".
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