المقداد: المساعدة المالية التي ستقدمها الحكومة إلى الأسر الأكثر حاجة درست بشكل جيد

أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي المقداد​، في حديث تلفزيوني، أن المساعدة المالية التي ستقدمها ​الحكومة​ إلى الأسر الأكثر حاجة درست بشكل جيد، لافتاً إلى أن القرار لم يأت إعتباطياً وكذلك الأمر بالنسبة إلى قرار تأمين عودة اللبنانيين من الخارج.

ورأى المقداد أن المهم تحكيم العقل والضمير في توزيع المساعدات، سواء من قبل المسؤولين أو المواطنين، مؤكداً أن قرار الحكومة خطوة جبارة رغم بساطة المبلغ المقدم، لافتاً إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك نشهد تكافل إجتماعي غير مسبوق في لبنان".

ورداً على سؤال حول توزيع المساعدات عبر ​الجيش اللبناني​، أشار المقداد إلى أن المؤسسة العسكرية هي الجهة الوحيدة القدرة على ضبط الأمور وتوزيع المساعدات من دون أي إستنسابية.

في ما يتعلق بموضوع عودة المغتربين من الخارج، لفت المقداد إلى أن قرار ​مجلس الوزراء​ واضح بالترحيب بالعودة لكن في المقابل هناك شروط، وبالتالي يجب أن يدرك أنه ليس قادماً من أجل قضاء نزهة في لبنان، مشيراً إلى أن المطلوب من كل قادم التوقيع على تعهد بالحجر 14 يوماً، مضيفاً: "من لا يستطيع أن يتحمل عليه أن يبقى حيث هو".

ورداً على سؤال، شدد المقداد على أن "حزب الله له الشرف في أن يكون إلى جانب الدولة في مواجهة فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن جميع المواطنين يعرفون أن لدى الحزب مؤسسات صحية موجودة في كل لبنان تستقبل يومياً مئات المرضى، وبالتالي هو لم ينشء هذه المؤسسات اليوم في زمن الكورونا.

