الجيش الأميركي يسعي لبناء مئات المستشفيات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد

أشار قائد سلاح المهندسين ب​الجيش الأميركي​ اللواء تود سيمونايت، إلى أن "الجيش يسعي لبناء مئات المستشفيات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد، لاستيعاب آلاف حالات الإصابة اليومية ب​فيروس كورونا​".

وشدد سيمونانت على أنه "يتم البحث عن فنادق ومراكز مؤتمرات ومساحات مفتوحة كبيرة لبناء ما يصل إلى 341 مستشفى مؤقتاً".

وكان سلاح المهندسين حوّل مركز مؤتمرات في ​نيويورك​ إلى مستشفى يتسع لألف سرير في غضون أسبوع، تزامناً مع ازدياد حالات الإصابة المؤكدة ب​الولايات المتحدة​ عن 20 ألف حالة، مما فاق استيعاب المستشفيات التي بدأت تفتقر إلى وجود الأطباء والممرضات والمعدات الطبية ومعدات الحماية.