أشار قائد سلاح المهندسين بالجيش الأميركي اللواء تود سيمونايت، إلى أن "الجيش يسعي لبناء مئات المستشفيات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد، لاستيعاب آلاف حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا".
وشدد سيمونانت على أنه "يتم البحث عن فنادق ومراكز مؤتمرات ومساحات مفتوحة كبيرة لبناء ما يصل إلى 341 مستشفى مؤقتاً".
وكان سلاح المهندسين حوّل مركز مؤتمرات في نيويورك إلى مستشفى يتسع لألف سرير في غضون أسبوع، تزامناً مع ازدياد حالات الإصابة المؤكدة بالولايات المتحدة عن 20 ألف حالة، مما فاق استيعاب المستشفيات التي بدأت تفتقر إلى وجود الأطباء والممرضات والمعدات الطبية ومعدات الحماية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأميركي يسعي لبناء مئات المستشفيات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.