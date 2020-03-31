قضاة التحقيق في الشمال تابعوا الإستجوابات عن بعد

تابع قضاة التحقيق في ​الشمال​ جلسات الإستجواب عن بعد لليوم الثاني على التوالي، وباشرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار تطبيق آلية البوابة الإلكترونية بالتنسيق مع ​نقابة محامي طرابلس​.

بدورهم، أجرى قضاة التحقيق: ​أحمد رامي الحاج​، ناجي الدحداح وهدى الحاج جلسات استجواب عن بعد، بالإضافة الى القاضية الجزائية المنفردة في ​البترون​ رين الحاج.

كما قررت قاضية التحقيق جوسلين متى ترك أربعة موقوفين بكفالات.