قضاة التحقيق في الشمال تابعوا الإستجوابات عن بعد

تابع قضاة التحقيق في الشمال جلسات الإستجواب عن بعد لليوم الثاني على التوالي، وباشرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار تطبيق آلية البوابة الإلكترونية بالتنسيق مع نقابة محامي طرابلس.
بدورهم، أجرى قضاة التحقيق: أحمد رامي الحاج، ناجي الدحداح وهدى الحاج جلسات استجواب عن بعد، بالإضافة الى القاضية الجزائية المنفردة في البترون رين الحاج.
كما قررت قاضية التحقيق جوسلين متى ترك أربعة موقوفين بكفالات.
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