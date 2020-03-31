وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى وفياة الصين

واشنطن: تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة ذلك المسجل في الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق حصيلة نشرتها الثلاثاء جامعة جونز هوبكنز.
وأحصت الجامعة 3,415 حالة وفاة في الولايات المتحدة لتتخطى الصين التي أبلغت عن 3,309 وفاة.
ووصل عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة الى 175,067، بحسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها، أي أعلى من أي دولة أخرى في العالم.
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