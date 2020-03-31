شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بإنشاء تطبيق إلكترونى يرصد أماكن حالات الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه سيتقدم خلال الأيام المقبلة، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، موجه إلى وزير الاتصالات، ووزيرة الصحة، بشأن إنشاء تطبيق إلكترونى، يتم من خلاله رصد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والمشتبه فى إصابتها بالمرض.

وأوضح رفعت، أن التطبيق سيتم تحديثه يوميا بعدد الحالات، وأماكن تواجدها فى المحافظات والقرى بأسماء أصحابها كاملة، حتى يتمكن المواطنين من أخذ الحذر وعدم التواجد أو مخالطة الحالات المصابة، لحين انتهاء تلك الأزمة.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن ذلك المقترح إحدى طرق مكافحة انتشار المرض، معتبرا أن المرض ليس عيبا ولا يوجد مشكلة فى معرفة اسم المريض، لأننا فى حالة حرب مع المرض، والجميع معرض للإصابة بالمرض.

Advertisements

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية منذ بدء الإعلان عن انتشار الفيروس فى العالم، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحزمة من القرارات الاقتصادية التى أعقبتها لمراعاة المواطنين غير القادرين ومحدودى الدخل، حيث صدرت مجموعة قرارات من شأنها الاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وانعكاس نتائج ذلك على المجتمع.

وناشد عضو البرلمان، المواطنين بالبقاء فى منازلهم لحين انتهاء الأزمة، لافتا إلى أن المواطن شريك أساسى فى عبور هذه الأزمة، وذلك من خلال تنفيذ حزمة التعليمات الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة للالتزام بإتباع إجراءات الوقاية التى اتخذتها الدولة المصرية بهدف منع تفشى الفيروس.