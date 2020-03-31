"مستقبل وطن" يواصل حملة تعقيم منطقة بولاق الدكرور بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أمانة حزب مستقبل وطن ببولاق الدكرور حملة التوعية ضد فيروس كورونا، وقامت بتنفيذ حملة لتطهير وتعقيم الوحدات الصحية بمناطق بولاق القديمة وقطاع الزهور والمركز الحضري بزنين وكفر طهرمس وأبو قتادة.
وتعد الوحدات الصحية إحدى القطاعات التي لم يفرض عليها القانون تقليل كثافة العاملين بها نظرا لدورها الحيوي ضمن منظومة الصحة القائمة على مجابهة الفيروس، وأكد إبراهيم شنودة أمين قسم بولاق الدكرور، أن عملية التعقيم والتطهير للوحدات الطبية والصحية هى أحد الأهداف التى كانت مخطط لها من قبل غرفة العمليات الخاصة بهذا الغرض فى محاولة لمساعدة وزارة الصحة فى عدم تفشي المرض.
وشهدت عملية التعقيم التواصل مع المواطنين للتأكيد على التوعية ضد مخاطر الاختلاط منعا لتفشى الفيروس مع تطهير المنشآت والشوارع ومواقف السيارات والمراكز الطبية وأكد الجميع على ضرورة التكاتف من أجل المرور بسلام من هذا الاختبار الصعب والجديد على أبناء الشعب المصري.
ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".
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