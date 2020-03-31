شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق حملة طرق الأبواب للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى، كون حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.

وأطلقت أمانة الحزب، بمحافظة الفيوم تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة، حملة لطرق الأبواب، لتوعية المواطنين بخطورة انتشار فيروس كورونا.

وبدأت أمانة الحزب في مركز إطسا برئاسة عماد اللواج ، الحملة لتوعية المواطنين، فضلا عن تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والخدمية، والمنازل والمحال التجارية، والشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة.

كما تم توزيع إرشادات التوعية ضد مخاطر انتشار الفيروس، وكيفية الوقاية منه.

وشارك في حملة طرق الأبواب، الأمناء المساعدين لأمانة الحزب بالمركز، وأمين التنظيم، وعددا من الأمناء النوعيين، وأعضاء هيئة مكتب أمانة مركز إطسا.

وقال عماد اللواج، أمين الحزب بمركز إطسا، إن تأتى لحث المواطنين، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة من أجهزة الدولة المعنية المختلفة، حتى نتمكن من التغلب على مخاطر انتشار فيروس كورونا.

ولفت "اللواج"، إلي قيام أمانتي المرأة والشباب بالمركز، بحملة تطهير وتعقيم بمعظم قرى المركز، وتوزيع المطهرات والكمامات والقفازات، بالمرور علي المواطنين فى منازلهم، للحد من انتشار الفيروس.

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وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزاً لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.