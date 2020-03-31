شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى مهاجما أردوغان: أعلن إفلاس الدولة وكشف عن وهم صندوق البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب محافظة صقاريا عن حزب الشعب الجمهوري التركي، إنجين أوزكوتش، علق على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حملات التبرع فى إطار مكافحة فيروس كورونا، قائلًا لقد أعلن القصر الرئاسى إفلاس تركيا، واتضح أن صندوق البطالة كان مجرد أرقام وهمية.

ونقلت صحيفة أكتيف خبر التركية، عن أوزكوتش تصريحات انتقد خلالها حملة التبرعات التي أعلنها أردوغان أمس الاثنين، قائلًا "لقد أعلن القصر الرئاسي إفلاس خزانة الدولة، واتضح أن صندوق البطالة كان مجرد أرقام وهمية، وأنه لم يكن هناك صندوق لهذا اليوم الصعب".

وأضاف أوزكوتش متسائلًا: ماذا حصل لضرائبنا وأموالنا والأصول الخاصة بنا؟ الدول الآخرى تقدم الدعم المالي للأشخاص المتأثرين بالوباء، وحكومتنا تنتظر مساعدة مالية من الشعب. هناك تبرعات للزلازل وتبرعات للأوبئة ومازالت عائلات شهداء 15 يوليو لم يحصلوا على الأموال التي جمعت لهم، فهل سيتم تأسيس وقف لتلك الأموال؟.

Advertisements

وكان أردوغان قال في كلمة له عقب اجتماعه بأعضاء الحكومة، أمس الاثنين، إنّ الحملة التي أطلقنا عليها «نحن نكفي لأنفسنا» هدفها تقديم دعم إضافي إلى مواطني تركيا ذوي الدخل المحدود المتضررين جراء تدابير مكافحة كورونا.

وأشار أردوغان إلى أنّه بدأها بالتبرع بسبعة أشهر من راتبه، كما حث أعضاء الحكومة والنواب والمسؤولين ورجال الأعمال على المشاركة في الحملة، مؤكدًا أنهم سيضمنون وصول الأموال المجموعة عبر الحملة الوطنية إلى مستحقيها عبر الاستعانة بمختاري الأحياء، وهو الأمر الذي أثار سخرية المعارضة، وقالت المرأة الحديدية لأردوغان : لا يكفي راتبك، لتتبرع بطائرتك القطرية الخاصة التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار.

وفى وقت سابق، أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الصحة التركية ذكرت أن أعداد العاملين بها غير كافية لمجابهة تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا، وأن هناك اختلالات في التوزيع الجغرافي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك بالتزامن مع دعوات المعارضة للإفراج عن الأطباء والباحثين المعتقلين والمفصولين بموجب مرسوم القانون عقب مسرحية الانقلاب في يوليو 2016.