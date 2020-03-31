شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية ناعية أول شهيد من الأطباء متأثرا بكورونا: ضحى بحياته فداء للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أول شهيد للواجب من الأطباء فى مصر، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، بعد إصابته بفيروس كورونا، والذى وافته المنية أمس بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فى بيان لها، أن الدكتور أحمد اللواح أدى واجب الوطن وضحى بحياته فى سبيل حماية الشعب المصرى ورعاية المصابين من الفيروس دون خشية الإصابة أو العدوى.

ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن الأطباء يقدمون كامل التضحية لإبعاد أى خطر يهدد الدولة المصرية، فهم يبذلون قصارى جهدهم لتجاوز أزمة الفيروس، والسعى بكافة الطرق لمواجهته وتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين ومن ثم زيادة عدد الإصابات، فهم يحملون على عاتقهم مسئولية وطنية، فضلا عن أنهم أكثر فئة عرضة للإصابة بالفيروس والذي قد يودى بحياتهم.

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وفى وقت سابق، نعت وزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذى وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، عن عمر يناهز 57 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور الإبلاغ عن حالة الدكتور أحمد عبده اللواح، بأنها حرجه، وإيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تم نقله إلى مستشفى التضامن ببورسعيد، وتم تجهيز غرفة استقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي، وماسك (cpap)، وكان في انتظاره طاقم طبي مكون من مدير المستشفى، وطبيب الرعاية المركزة وطبيب الطورائ، وطاقم التمريض المدرب على التعامل مع حالات كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم التعامل مع الحالة، وإعطاء العلاج اللازم وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة من وزارة الصحة لفيروس (كوفيد -19)، وبعد استقرارها حالته تم نقله إلى أحد مستشفيات العزل بمرافقة مدير مستشفي التضامن الذى أصر على مرافقة المريض، وعلى الفور تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وفقًا لبروتوكولات العلاج، لافتًا إلى أن الحالة الصحية للطبيب شهدت أمس تحسنًا ملحوظًا، إلا أنه حدث تدهور مفاجئ، ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة صباح اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020.