شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: قطر فاقدة لبوصلتها ولا تعرف كيف تتحكم فى سياساتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شن خالد الزعتر، الكاتب والمحلل السياسى السعودى، هجوما عنيفا على قطر، مشيرا إلى أن النظام القطرى لا يعرف كيف يتحكم في سياساته.

وقال الكاتب السعودى، في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن الدول التي لا تعرف تحكم سياساتها ، وفاقدة لبوصلتها العربية، وتعتقد أنها ذكية وتتعامل بأكثر من وجه في سياساتها الخارجية.

وتابع خالد الزعتر: هناك دول قائدة في المنطقة مثل السعودية قادرة على ضبطها ، ماحدث مع قطر يجب أن تأخذ منه بعض الدول درساً.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.91% خاسراً 75.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8207.24 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالى، بضغوط هبوط 4 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

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وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 150.1مليون سهم بقيمة 444.1 مليون ريال عبر تنفيذ 11.9 ألف صفقة، وتراجع 31 سهما، فيما ارتفع 14 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.94%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.45%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.26%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة ودام الغذائية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة "العادية" والتي عقدت مساء أمس الإثنين، حيث بلغ نصاب الإجتماع بنسبة (53.03%) من رأس مال الشركة وناقش المساهمون جدول أعمال الجمعية وقرروا التالي:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2019م، والخطة المستقبلية.

المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2019م .