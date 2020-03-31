أعلن القصر الأميري في موناكو شفاء الأمير ألبرت الثاني من إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان صادر عن القصر الأميري اليوم الثلاثاء، أنالفريق الطبي للأمير قرر إنهاء عزله الصحي، وأن الأمير "تعافى بالكامل وبحالة جيدة".
وأضاف البيان أن الأمير سينضم قريبا إلىعائلته، لكنه سيواصل التقيد بالإجراءات الاحترازية، وأنه سيكون على اتصال دائم بأعضاء الحكومة وأقرب معاونيه.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأكيد إصابة الأمير البرت الثاني البالغ 62 سنة من العمر، بفيروس كورونا في 19 مارس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر شفاء أمير موناكو من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.