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شفاء أمير موناكو من فيروس كورونا

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أعلن القصر الأميري في موناكو شفاء الأمير ألبرت الثاني من إصابته بفيروس ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان صادر عن القصر الأميري اليوم الثلاثاء، أن

الفريق الطبي للأمير قرر إنهاء عزله الصحي، وأن الأمير "تعافى بالكامل وبحالة جيدة".

وأضاف البيان أن الأمير سينضم قريبا إلى

عائلته، لكنه سيواصل التقيد بالإجراءات الاحترازية، وأنه سيكون على اتصال دائم بأعضاء الحكومة وأقرب معاونيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأكيد إصابة الأمير البرت الثاني البالغ 62 سنة من العمر، بفيروس كورونا في 19 مارس الجاري.

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