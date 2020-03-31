ارتفاع يومي غير مسبوق لوفيات كورونا في فرنسا بواقع 499 حالة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 499 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر

صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفعت بواقع 499 حالة، ووصلت إلى 3523 وفاة بعد أن كانت عند مستوى 3024 أمس الاثنين، لتصبح فرنسا الدولة الثالثة عالميا في عدد الوفيات بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وذكر سلمون أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7578 إصابة، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى 52128 حالة بعد 44550 الأحد.

وأضاف أن 22757 شخصا مصابا بالفيروس يرقدون حاليا في مستشفيات البلاد، مشيرا إلى أن 5565 منهم يتلقون العلاج في العناية المركزة، حيث ارتفع هذا العدد مقارنة مع يوم أمس الاثنين بواقع 458 حالة.