ارتفاع قياسي لوفيات كورونا في تركيا بـ46 حالة جديدة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 46 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفاد قوجة، في إحصائية جديدة نشرهامساء اليوم عبر "تويتر"، بارتفاع حصيلة الوفيات المسجلة في تركيا خلال اليوم الماضي من 168 إلى 214 حالة، بزيادة يومية قياسية لعدد المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.
كما شهدت الحصيلة العامة للمصابين كذلك ارتفاعا يوميا غير مسبوق بـ2704 حالات جديدة، ليصل العدد العام للمصابين إلى 13531.
وذكر وزير الصحة التركي أن العدد الإجمالي للمتعافين من بلغ حتى الآن 243 حالة، مشددا على توسيع نطاق إجراء الفحوص الطبية الخاص بكورونا بنسبة 25.2%.
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