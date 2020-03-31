الجيش الأمريكي يبني مئات المستشفيات المؤقتة لمواجهة كورونا

أعلن مسؤولون أمريكيون أن الجيش يسعي لبناء مئات المستشفيات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد لاستيعاب آلاف حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال قائد سلاح المهندسين بالجيش اللواء تود سيمونايت، إنه يتم البحث عن فنادق ومراكز مؤتمرات ومساحات مفتوحة كبيرة لبناء مايصل إلى 341 مستشفى مؤقتا.
وحول سلاح المهندسين مركز مؤتمرات في نيويورك إلى مستشفى يتسع لألف سرير في غضون أسبوع.
وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالولايات المتحدة عن 20 ألف حالة يوم الاثنين، مما فاق استيعاب المستشفيات التيبدأت تفتقر إلى وجود الأطباء والممرضات والمعدات الطبية ومعدات الحماية.
وتجاوز عدد الوفيات 3000 حالة، بينما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 163 ألفا وفقا للبيانات الرسمية، حيث سجلت الولايات المتحدة 575 حالة وفاة يوم الاثنين فقط، وهو أعلى عدد وفيات جراء الفيروس في يوم واحد.
وبحسب تقديرات المسؤولين الأمريكيين، ربما يتراوح إجمالي عدد الوفيات جراء انتشار الوباء بين 100 و200 ألف حالة.
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