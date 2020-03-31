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ارتفاع قياسي لوفيات كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية

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أعلن حاكم نيويورك أندريو كوومو، عن ارتفاع قياسي في عدد الوفيات جراء فيروس في الولاية خلال اليوم الماضي، بواقع 332 حالة جديدة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وأفاد كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا "COVID-19" في الولاية خلال

الساعات الـ24 الماضية من 1218 إلى 1550 حالة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات المسجلة في الولاية ازداد خلال هذه الفترة بواقع 9000 حالة ووصل إلى 75795، بينها 43139 في نيويورك المدينة.

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وأضاف: "هذا الفيروس أقوى وأخطر مما كنا نتوقعه،

وما زلنا نصعد هذا الجبل، والمعركة الرئيسة ستكون في قمته".

وذكر أن شقيقه كريس كوومو، وهو مذيع في قناة "CNN"، مصاب بفيروس كورونا المستجد، معتبرا أنه "سيكون على ما يرام"، وأنه يخضع لحجر صحي في بيته.

وتعتبر ولاية نيويورك أكبر بؤرة لوباء في الولايات المتحدة، التي تتصدر حاليا قائمة الدول الأكثر إصابة بالمرض في العالم بنحو 175 ألف حالة.

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