قيادي حوثي يقتل آخر في اشتباكات بصنعاء

ذكرت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، أن قياديا بميليشيا الحوثي، أقدم على قتل آخر في اشتباكات مسلحة بأحد الأحياء الواقعة شمال شرقي العاصمة، بعد أيام من تصفية قياديين حوثيين بصعدة في سياق تصفيات الأجنحة والمصالح. نقلت مواقع محلية بأن القيادي في الميليشيا المدعو هشام ردمان أقدم على قتل قيادي آخر يدعى جميل النهمي خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بينهما بجوار جامع الحمزة، في منطقة الحشيشية شمال شرقي صنعاء، مشيراً إلى أن الاشتباكات اندلعت بسبب خلافات على النفوذ والمصالح وتقاسم المنهوبات من سلاح الدولة.

تصاعد الخلافات

تصاعدت حدة الخلافات بين أجنحة الميليشيا المتمردة المدعومة من إيران، ووصلت إلى حد التصفيات الداخلية في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة، التي شهدت خلال الأيام الماضية حالات قتل في ظروف غامضة، شملت عددا من القيادات ضمن صراع الأجنحة داخل الميليشيا، إذ عثر مواطنون على جثة القيادي في الميليشيا يحيى شرويد، مقتولا وسط المدينة، وعلى جسده آثار تعذيب. لقي القيادي الحوثي المدعو إبراهيم الداعي، مصرعه في عملية اغتيال بطلق ناري جنوب مدينة صعدة، الأسبوع الفائت.