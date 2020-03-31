قيادي حوثي يقتل آخر في اشتباكات بصنعاء

تصاعد الخلافات
تصاعدت حدة الخلافات بين أجنحة الميليشيا المتمردة المدعومة من إيران، ووصلت إلى حد التصفيات الداخلية في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة، التي شهدت خلال الأيام الماضية حالات قتل في ظروف غامضة، شملت عددا من القيادات ضمن صراع الأجنحة داخل الميليشيا، إذ عثر مواطنون على جثة القيادي في الميليشيا يحيى شرويد، مقتولا وسط المدينة، وعلى جسده آثار تعذيب. لقي القيادي الحوثي المدعو إبراهيم الداعي، مصرعه في عملية اغتيال بطلق ناري جنوب مدينة صعدة، الأسبوع الفائت.
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